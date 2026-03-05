'Противник пробует инфильтрировать штурмовые группы': военный рассказал, что происходит на Сумском направлении. Видео

На Сумском направлении российские войска продолжают активность и пытаются проникать на позиции украинских сил малыми штурмовыми группами. Враг постепенно наращивает усилия на отдельных участках, а также активно использует беспилотники.

В то же время украинские защитники отражают попытки продвижения. Об этом рассказал Владислав Павлик с позывным "Танжиро", командир батальона беспилотных систем в эфире телеканала.

Сейчас российские войска не прекращают активности на Сумском направлении, хотя на некоторых участках она остается ограниченной. Противник пытается действовать небольшими штурмовыми группами, которые иногда пытаются проникнуть ближе к позициям Сил обороны.

"Если смотреть ситуацию в целом, противник здесь не прекращает свою активность. Пусть она на определенных участках не очень большая, но тем не менее она сохраняется. Противник пробует инфильтрировать свои штурмовые группы – где-то ему это удается, мы его потом выбиваем, а где-то они еще на подступах не доходят. Ситуация, по моему мнению, все больше обостряется, активность увеличивается – пусть не большими количествами, но противник наращивает здесь свои усилия", – заявил военный.

Известно, что в последнее время наблюдается рост использования беспилотников со стороны российской армии. В частности, враг чаще применяет FPV-дроны.

Кроме того, российские силы начали активнее использовать ударные беспилотники типа "Шахед" даже в дневное время. Хотя их применение не является массовым, по сравнению с предыдущими месяцами активность противника в этом компоненте заметно возросла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупационная армия РФ активизирует использование беспилотников, в частности "Шахедов", как на тактическом, так и на оперативном уровнях. Враг начал чаще использовать БПЛА этого типа в 20-километровой зоне от линии фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!