Оккупанты начали чаще применять 'Шахеды' для атак на передовой: в ISW объяснили, на что делает ставку враг

Оккупационная армия РФ активизирует использование беспилотников, в том числе "Шахедов", как на тактическом, так и на оперативном уровнях. Враг начал чаще использовать БПЛА этого типа в 20-километровой зоне от линии фронта.

Такая тактика объясняется тем, что беспилотники "Шахед" могут нести более крупную полезную нагрузку, чем тактические дроны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Захватчики меняю тактику ударов

Советник министра обороны Украины по оборонным технологиям и беспилотным летательным аппаратам Сергей Бескрестнов отметил, что российские силы все чаще используют беспилотники "Шахед" для нанесения ударов по целям в пределах от нуля до 20 километров от линии фронта.

Эта 20-километровая зона считается тактической зоной поражения, где российские и украинские силы в основном используют более мелкие тактические системы, такие как беспилотники FPV. Оккупанты могут использовать беспилотники "Шахед" при нанесении ударов на передовой, поскольку эти дроны могут нести более крупную полезную нагрузку, чем тактические беспилотники, что позволяет российским силам повредить или уничтожить более укрепленные сооружения.

Аналитики ISW продолжают оценивать, что российские войска активизируют свою кампанию по применению дронов такого типа в непосредственной близости от тыла.

Напомним, 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта российская оккупационная армия осуществила дроновую атаку на Полтавщину. В результате падения обломков БпЛА пострадали четыре человека. Зафиксированы повреждения зданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!