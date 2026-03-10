'Зона влияния': Драпатий объяснил, почему войска Путина нацелились на захват сел на Сумщине

Российские войска активизировали действия у границы Сумской области, пытаясь расширить контроль над приграничными селами. Таким образом оккупанты стремятся сформировать "зону влияния" глубиной до 20 километров. Для этого они применяют тактику локальных атак малыми подразделениями без масштабных штурмов.

Об этом сообщил командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий в интервью для медиа. Он пояснил, что такие действия являются частью плана российской группировки "Север", которая действует напротив Сумской и Харьковской областей.

Российские подразделения постепенно продвигаются на отдельных участках границы, захватывая приграничные села даже в тех местах, где полноценной линии фронта фактически нет. В военной терминологии подобные операции называют "тактическими отвлекающими действиями" или тактикой "тысячи порезов".

После таких атак российская армия обычно не развивает масштабное наступление с применением тяжелой техники или крупных штурмовых сил. Вместо этого противник пытается постепенно расширять контроль над территорией небольшими подразделениями.

Командующий уточнил, что украинские военные уже определили 12 участков, где противник может попытаться продвинуться. На этих направлениях оккупанты могут действовать силами от штурмовой роты до батальона.

Среди потенциально опасных направлений он назвал Краснопольское, Великописаревское и Золочевское, где российские войска могут пытаться расширить свою зону контроля вдоль границы.

