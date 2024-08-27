'Это не совпадение, это блестящая планировка': Ходжес объяснил, перед какой дилеммой Украина поставила Кремль операцией на Курщине

Украине удалось добиться эффекта неожиданности против россиян, 6 августа совершив наступление на Курскую область России. И хотя у западных военных экспертов есть только предположения относительно точных целей Киева, они подчеркивают, что операция ВСУ – не стечение обстоятельств, а блестящее планирование со стороны военного командования.

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Об этом заявил отставной генерал армии США Бен Ходжес. В интервью "Телеграфу" он поделился мнениями об актуальных целях и последствиях действий ВСУ на Курщине и других возможных направлениях атак украинской армии.

По его словам, пересечение Силами обороны Украины границы и дальнейшее успешное продвижение вглубь территории страны-агрессора стало дилеммой для Кремля.

"Мы не знаем точно всех целей и не должны знать. Украинское правительство и Генеральный штаб очень хорошо поработали над защитой информации. Но есть несколько предположений относительно преследуемых целей", – отметил Ходжес.

Во-первых, президент Владимир Зеленский уже заявил, что целью является создание большой буферной зоны на российской стороне в Курской области. Генерал в отставке говорит: это важно, поскольку россияне использовали этот район для атак против Украины, убивая мирных жителей, а также, например, для наземных операций по направлению к Сумам.

"Итак, важная цель состоит в том, чтобы "зачистить" эту территорию, предотвратить ее использование российской стороной", – добавил он.

Во-вторых, считает американский военный, операция ВСУ в целом изменяет динамику войны. Ведь в последние несколько месяцев поступали в основном плохие новости из-за постепенного российского продвижения на востоке Украины. Теперь же, говорит Ходжес, нарратив вдруг изменился: "Россияне в беде, и им нужно решить, как с этим справиться".

По его словам, благодаря созданию этого "плацдарма" Украина теперь может подвинуть свои дальнобойные системы дальше на территорию РФ, с которых сможет наносить удары по российским аэродромам, нефтяной и газовой инфраструктуре и тому подобное. Ведь США и другие страны не позволяют Киеву использовать предоставленное ими вооружение для таких целей.

"Это ставит Кремль перед дилеммой. Игнорировать ли это? Перебросить силы из других мест? Как с этим бороться? Украинские силы уже захватили газовый узел в Судже, что потенциально оказывает огромное экономическое и практическое влияние на Россию. АЭС в Курске также, возможно, под угрозой. Можно увидеть потенциал, который это создает для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль", – объяснил отставной генерал армии США важность действий Украины.

Он также предположил, что Курщина – лишь часть более широкого плана, направленного на достижение этих результатов. Пока украинские силы все еще проводят многомерные операции: наносят дальнобойные точечные удары по нефтяным и газовым терминалам, нарушают железнодорожное сообщение, уничтожают аэродромы, потопили паром в порту "Кавказ" вблизи Крыма.

"Все эти действия происходят одновременно. Это не совпадение. Это блестящее планирование и выбор целей Генерального штаба ВСУ и ГУР для достижения всех этих эффектов одновременно. Я поражен", – признался Бен Ходжес.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает перебрасывать силы в Курскую область, где украинские военные проводят наступательную операцию. Заметно, что агрессор снимает личный состав и технику с менее приоритетных участков линии фронта в Украине.

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