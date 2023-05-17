"Это недопустимо": Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы сил ПВО

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за публикацию в открытом доступе информации, фото или видео о работе сил противовоздушной и противоракетной обороны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен в том, что нарушителей будут наказывать.

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Об этом чиновник заявил в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Отметим, что обнародование подобных данных помогает врагу и фактически является корректировкой ракетных/дроновых ударов РФ.

"У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО. – Ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, – те, кто делает такие вещи", – сказал Данилов.

Он также высказался о заявлениях МО РФ касательно "уничтожения" Patriot в Украине. Секретарь СНБО отметил, что оккупанты "должны что-то говорить, что-то заявлять".

Как писал OBOZREVATEL:

– Во время очередной вражеской воздушной атаки по Украине в ночь на 16 мая певица из Киева Инна Воронова зачем-то сняла работу ПВО в столице и выложила видео в сети, указав локацию. Этот ролик, который выдавал местонахождение украинской военной техники, мгновенно разлетелся по российским СМИ.

– Воронова после волны критики от украинцев удалила свой пост, а через 12 часов опубликовала "извинения".

– Женщина пыталась оправдаться "необдуманным поступком", однако пользователи социальных сетей в искренность раскаяния Вороновой не поверили.

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