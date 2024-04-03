'Это нонсенс': омбудсмен объяснил, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут задерживать граждан Украины на улицах. Так считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", – отметил он. Лубинец подчеркнул, что только полиция "вправе останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

По мнению омбудсмена, в работе с так называемыми уклонистами ТЦК должна сотрудничать с Нацполицией. Лубинец дал пример "корректного поведения ТЦК". Это соответствующий центр в Полтавской области, который сначала составил список людей, которые должны были, но не явились в ТЦК, а затем со списком обратился к правоохранителям.

Это касается и рейдов, заметил омбудсмен. "Если нужно проводить так называемые рейды, то в состав группы обязательно должны быть вовлечены представители Национальной полиции. Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин в реестре военнообязанных", – уточнил. Лубинец.

Омбудсмен добавил, что выступает против расширения полномочий ТЦК, ранее предлагавшихся в законопроекте о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения ТЦК только подают в розыск военнообязанных граждан, уклоняющихся от мобилизации. В свою очередь ищет таких лиц и доставляет их в военкоматы только полиция.