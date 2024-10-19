'Это новая реальность!' Глава МИД Франции заявил об угрозе перехода войны на Азию

Существует вполне вероятная угроза перехода войны на Азию. Это может стать новой реальностью.

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Такое мнение высказал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. В субботу, 19 октября, дипломат приехал в Киев и провел совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Он отметил, что решение отправить северокорейских военных для участия в войне России против Украины приведет к новой эскалации конфликта.

"Мы прислушаемся к нашим украинским партнерам в этом вопросе. И, если это правда, то это решение будет иметь серьезные последствия, поскольку оно приведет к новой эскалации. Это создает риск того, что война распространится на Азию", – добавил Барро.

Дипломат также считает, что привлечение северокорейских солдат свидетельствует о трудностях России в войне против Украины.

В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что ситуация представляет "огромную угрозу дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины, ее расширения и выхода за нынешние границы".

Он подчеркнул, что речь идет не о наемниках, а о регулярных подразделениях Северной Кореи, которые планируют воевать на стороне российской армии против Украины.

"Это новая реальность, и поэтому мы призываем наших партнеров жестко отреагировать на этот факт и не допустить его", – подчеркнул Сибига.

В этом контексте он также поблагодарил французскую сторону за воплощение решения о формировании украинской бригады во Франции и выразил надежду, что эта инициатива станет примером для других партнеров Украины.

Министр отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Францией плана победы и подчеркнул, что воплощение инициативы будет лучшим ответом союзников на масштабирование Россией войны, в частности, планы привлечения войск Северной Кореи.

Ранее стало известно о том, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии. В Курщине и на фронте в Украине они, по данным украинской разведки, начнут появляться после 1 ноября.