'Это нужно для победы': Клименко объяснил важность своевременного предоставления вооружения Украине. Фото

Министр внутренних дел Украины во время встречи с представителями Чешской Республики заявил, что своевременное предоставление вооружения нашей стране крайне важно для победы. Главной темой переговоров стала обороноспособность страны на фоне полномасштабного вторжения России и последующая поддержка со стороны официальной Праги.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД. В состав чешской делегации вошли: советник правительства Чешской Республики по национальной безопасности Томаш Пояр, Уполномоченный правительства Чешской Республики по восстановлению Украины Томаш Копечный, директор Межправительственного агентства оборонного сотрудничества минобороны Чехии "AMOS" Алеш Витечка и другие.

В начале встречи глава МВД Игорь Клименко поблагодарил чешских коллег за всеобъемлющую поддержку Украины и предоставление необходимой техники и вооружения:

"Хочу поблагодарить чешское правительство и народ вашей страны за всю поддержку оказанную с начала вторжения России. Это стрелковое оружие, пулеметы, тяжелая техника, которые мы молниеносно получили от Чехии. Они уже выполняют боевые задачи на фронте. Также мы заключили ряд контрактов по поставке снарядов. Уверен, в дальнейшем наше взаимодействие будет только улучшаться", – отметил он.

Между тем Игорь Клименко проинформировал партнеров, что враг коварен и постоянно наращивает способность военно-промышленного комплекса, поэтому своевременное предоставление вооружения Украине крайне важно для победы.

"Мы заинтересованы в обеспечении наших подразделений техникой на много лет вперед. Именно поэтому мы хотим развивать наш военно-промышленный комплекс. Наша страна сегодня заинтересована в новейших технологиях, в этом нам необходима помощь других стран", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.

В свою очередь советник правительства Чешской Республики по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр отметил, что официальная Прага восхищается мужеством власти и народа Украины в этой войне и это наглядно демонстрирует объем оказанной военной помощи.

"С первого дня этой войны мы присылаем Украине всю необходимую помощь. Ежедневно мы присылаем хотя бы одну единицу тяжелого вооружения. Да, недавно мы осуществили очередную поставку, в частности, подразделениям системы МВД. Тем не менее, мы должны усилить наше сотрудничество. Мы открыты к любому -каких форм сотрудничества. Сейчас мы ведем переговоры о передаче вам винтовок, которые производятся непосредственно в Чехии", – заявил Томаш Пояр.

Также советник Правительства Чешской Республики по национальной безопасности рассказал, что они заинтересованы в усилении полицейского сотрудничества между государствами. Томаш Пояр отметил, что сейчас обсуждается соответствующее соглашение.

По завершении встречи стороны договорились и дальше сотрудничать в вопросе обороны Украины на фоне российского вторжения. В частности представители Чехии анонсировали новые поставки вооружения Украине и отметили, что ведут переговоры относительно передачи техники и другими партнерами.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Украины опровергли слухи о справке из военкомата для перерегистрации авто. Однако это касается не всех.

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