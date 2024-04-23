'Это обсуждается': эксперт-международник объяснил, от чего зависит дальность ракет ATACMS для Украины. Видео

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Это тот пакет, который мы уже более полугода ждали и среди других видов вооружения включает ракеты ATACMS. Однако, насколько они будут дальнобойны, будет зависеть от решения президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома будет принимать его с учетом нескольких факторов. Об этом рассказал эксперт по международным вопросам Богдан Ференс в новом выпуске программы Oboz.Talk.

По словам эксперта, этот вопрос обсуждается и в самих Соединенных Штатах, и военным руководством США и Украины.

"Тут вопрос в том, каким образом президент Джо Байден определит, на какое расстояние те или иные виды вооружения и какие цели могут таргетироваться напрямую. Потому что это опять же, как и внутриполитическая дискуссия внутри Соединенных Штатов Америки, так и по отношению военного руководства между нашими странами. Это обсуждается и это также важная составляющая", – сказал эксперт.

По словам Ференса, принятое США решение о предоставлении Украине военной помощи также будет рефлективно влиять на ускорение оказания поддержки и нашими европейскими партнерами, государствами-членами НАТО.

"Потому что очень важно сейчас также реагировать на новую этапность Российско-Украинской войны с учетом атак на нашу критическую инфраструктуру. И не только. И здесь как раз противоракетная, противовоздушная оборона супер нуждается в консолидированной быстрой поддержке и реакции со стороны также европейских партнеров в рамках НАТО , в рамках Рамштайна, имеющих все необходимое вооружение, нужно просто определиться, каким образом его передать Украине", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может получить американские ракеты ATACMS большой дальности уже к концу следующей недели. Отправка должна состояться сразу после подписания законопроекта о военной помощи Украине президентом США Джо Байденом. Об этом заявил глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер.

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