'Это очень примитивная идея': Зеленский раскритиковал 'мирный план' Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" бывшего президента США Дональда Трампа по поводу войны в нашем государстве. Этот план, как говорят источники, подразумевает территориальные уступки со стороны Украины в пользу РФ.

Зеленский назвал такой "план" Трампа очень примитивным. Об этом гарант сказал в интервью немецкой газете Bild.

"Если речь идет о том, что мы просто отдаем свои территории, и если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть собственный подход к быстрому прекращению войны, то я был бы рад прислушаться к этой идее. Но нам нужны веские аргументы", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украине нужна не фантастическая идея, а реальная, ведь речь идет о человеческих жизни, поэтому мы не можем шутить и рисковать.

Президент дал понять, что он не хочет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и не намерен отдавать России украинские территории. Он объясняет: главе РФ нельзя верить, до этого он говорил одно, а после этого действовал иначе.

Зеленский также дал комментарий о возможности визита Трампа в Украину – американского политика пригласили сюда как публично, так и непублично. "Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я бесспорно готов с ним встретиться. Трамп сказал, что "он хочет, но не знает, когда сможет это сделать". Скоро? "Надеюсь, что да", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, The Washington Post пишет, что 45-й президент США Дональд Трамп в частных разговорах заявил, что якобы может положить конец войне в Украине, если надавит на Украину, чтобы она уступила часть своей территории. Предложение Трампа заключается в том, чтобы подтолкнуть Киев к передаче России Крыма и Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!