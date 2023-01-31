"Это оружие защиты и сдерживания агрессора": Кулеба раскрыл детали переговоров о передаче Украине истребителей и дальнобойных ракет
Украина продолжает переговоры с западными союзниками о передаче нашему государству современного вооружения и техники. Обсуждается возможность получения украинской армией реактивной авиации и ракет с дальностью впечатления 300 км, они нужны нашим воинам для защиты и сдерживания врага.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что эта тема для украинских дипломатов является приоритетной.
"Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства", – сказал Кулеба.
По словам министра иностранных дел, западные партнеры знают, вооружение каких типов украинское войско сейчас нуждается больше всего. На первых позициях этого перечня – современные истребители и дальнобойные ракеты.
"Прежде всего, речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений", – подчеркнул Кулеба.
Все украинские дипломаты во всех столицах стран-партнеров работают над достижением соответствующих договоренностей.
"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", – добавил Кулеба.
Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против передачи Украине истребителей. Он объяснил свою позицию стремлением избежать усиления конфронтации между Россией и НАТО.
Также американский президент Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украину истребители F-16.
В то же время, вариант с передачей современных западных самолетов Украине не исключает президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, Франция готова рассмотреть вопрос подготовки украинских пилотов истребителей.
Да и премьер Нидерландов заявил, что его страна рассмотрела просьбу Украины об истребителях F-16, если получит такой запрос.
Свои истребители готовы передать Украине и в Польше, если это решение поддержат партнеры по НАТО.
По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, западные истребители могут изменить ход войны. Он выразил надежду, что следующие две недели переговоры с европейскими и североамериканскими союзниками по поводу военных самолетов будут успешными.
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