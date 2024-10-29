'Это отвечает общим интересам': евродепутат отметил интеграцию ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС

В новую Программу европейской оборонной промышленности уже включены положения по ускорению интеграции украинской оборонной промышленности с европейским ОПК. Регуляторные правила этой программы уже рассматриваются в Европарламенте и Совете Евросоюза.

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Об этом рассказал депутат Европарламента, бывший советник украинского президента Андрюс Кубилюс. Ему предложен пост еврокомиссара по обороне и космосу в новом составе Европейской комиссии, и в качестве еврокомиссара Кубилюс будет отвечать за имплементацию указанной Программы.

Для быстрой интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность предлагается использовать опыт прямых инвестиций европейских стран в украинское военное производство. Это отвечает интересам обеих сторон, утверждает Кубилюс.

"Эта Программа не только о том, как в дальнейшем развивать европейскую оборону промышленность и создать новые инструменты, но и о том, как ускорить интеграцию украинской оборонной промышленности в европейскую. Это будет выгодно обеим сторонам, позволит странам-членам тратить деньги, выделенные для военной помощи Украине, в самой Украине", – объяснил он.

По оценке Кубилюс, украинский ОПК уже имеет ряд достижений. Это, в частности, инновации в производстве дронов и средств радиоэлектронной борьбы, напрямую связанные с опытом боевых действий.

В то же время Кубилюс отметил, что обеспечение европейского – и, соответственно, украинского – ОПК долгосрочными контрактами снизит его цену для национальных бюджетов только за счет общего для всей Европы оборонного заказа.

"Фрагментация ВПК является реальностью, с которой мы сталкиваемся и которую мы должны преодолеть. Есть определенные положения в соглашениях ЕС, которые позволяют странам-членам иметь национальные подходы к собственной промышленности, но это делает весь Европейский Союз слабее, чем мы все хотели бы его видеть ", – предупредил будущий еврокомиссар.

Как сообщал OBOZ.UA, он также призвал оценить имеющиеся в ЕС ресурсы для обороны, потому что "полномасштабное нападение России на Украину является сигналом к пробуждению" для всей Европы.

Украина только за текущий год инвестировала в собственное оборонное производство более 4 млрд долларов. Это позволило наладить производство, в частности, широкой номенклатуры беспилотников разных типов, уже поразивших более 200 военных объектов на территории России. В следующем году ВПК Украины может приблизиться к $20 млрд.