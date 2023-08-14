'Это пересечение красных линий': глава немецкой Саксонии выступил против поставок ракет Taurus Украине

Премьер-министр немецкой Саксонии, вице-президент партии Христианско-демократический союз Михаэль Кречмер выступил категорически против предоставления Германией Украине крылатых ракет Taurus. Он убежден, что федеральное правительство неоднократно перешло установленные им красные линии.

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Сначала в снабжении танков Леопард, теперь в крылатых ракетах. Свою позицию политик озвучил в интервью изданию Spiegel.

"Я категорически против поставок крылатых ракет", – заявил Кречмер.

"Неужели мы хотим согласиться с тем, что немецкие ракеты могут поразить Россию?" – добавил он.

Кречмер призвал к "новым, интенсивным дипломатическим инициативам свободного Запада".

Напомним, ранее депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц призвал Берлин не медлить с поставками Украине дальнобойных ракет Taurus. Он предостерег власти страны от потери времени в этом вопросе. Депутат подчеркнул, что такое вооружение Силам обороны очень необходимо для того, чтобы поддержать контраступление на фронте и освободить захваченные россиянами населенные пункты.

Издание Spiegel сообщило, что Берлин рассматривает вопрос о поставках Силам обороны Украины крылатых ракет Taurus, однако немецкое правительство против того, чтобы это оружие било по территории России. В связи с этим ракеты могут специально модифицировать.

TAURUS KEPD 350 – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захождения самолета-носителя в зону ПВО противника. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель оппозиционного правительству Олафа Шольца ХДС Родерих Кизеветтер выступил за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что партнеры должны пойти ва-банк и предоставить Киеву все необходимое для защиты и освобождения временно оккупированных территорий.

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