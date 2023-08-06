'Не стоит тратить время': однопартийцы Шольца указали на важность передачи Украине крылатых ракет Taurus

Депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц призвал Берлин не тянуть с поставками Украине дальнобойных ракет Taurus. Он предостерег власть страны от потери времени в этом вопросе.

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Об этом пишет Bild. Как отмечается, Шварц заявил, что такого вооружении Силам обороны очень нужно для того, чтобы поддержать контраступление на фронте и освобождение захваченных россиянами населенных пунктов.

Он отметил, что у Украины в данное время нет значительных Военно-воздушных сил для поддержки наступления, поэтому остается только управляемое оружие, например, крылатые ракеты Taurus. С помощью этого вооружения украинская армия может преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать свою территорию.

Он напомнил, как долго Германия колебалась с передачей Украине танков Leopard. В итоге решение все же было принято, однако потеряно много времени. Шварц сказал, что в случае с ракетами Taurus, то решение о их передаче, скорее всего тоже будет принято, поэтому нет смысла тянуть время.

Депутат также прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса относительно того, что Taurus имеет "особую дальность" и что Украина может использовать их для ударов по объектам на территории страны-агрессора. Он отметил, что украинская армия уже может достать до РФ, используя поставленные им артиллерийские системы Mars и HIMARS.

"Мы хотим добиться того, чтобы Украина была в состоянии быстрее выиграть войну. Для этого ей нужны крылатые ракеты "воздух – земля" типа Taurus", – отметил депутат.

Taurus – это авиационная крылатая ракета класса воздух – земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Taurus является прямым конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow, совместной англо-французской разработки.

Ракета Taurus весит 1400 кг и имеет длину 5 метров. Ракета находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии затягивают отправку обещанного Киеву в мае пакета военной помощи. ФРГ до сих пор передала только 10 танков Leopard 1.

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