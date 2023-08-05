Германия продолжает сомневаться с поставками оружия Украине: до сих пор передала только 10 'Леопардов' – Welt

Власти Германии затягивают отправку обещанного Киеву в мае пакета военной помощи. ФРГ до сих пор передала только 10 танков Leopard 1.

Видео дня

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на собственные подсчеты. Так, в мае Берлин обязался предоставить оружие в рамках нового пакета в кратчайшие сроки, однако на данный момент Украина мало что из этого получила.

Официальными и неофициальными источниками подтверждается то, что Германия предоставила Украине только 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной.

Киев также до сих пор не получил четыре системы противоракетной обороны (ПРО) IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным.

Кроме того, с мая Украине так и не отправили ни одной машины Marder, а из 18 зенитных самоходных установок Gepard Киевом были получено всего 12.

Эта ситуация вызвала критику со стороны оппозиции.

"Я не уверен, что федеральное правительство полностью осознало серьезность ситуации", – говорит Томас Эрндл, политик от ХСС, который является заместителем председателя комитета по иностранным делам Бундестага.

По его словам, "несмотря на все полновесные заявления о поддержке", Германия своим поведением не оправдывает свою ответственность за безопасность в Европе.

Стоит отметить, что Leopard 1 (до появления новой модели Leopard 2 назывался просто Leopard) – это немецкий основной боевой танк второго поколения, который был разработан и производился в Западной Германии с 1965 по 1984 год.

Базовая версия танка имеет сварной корпус, литую башню и нестабилизированную нарезную 105-мм пушку L7A3 с длиной ствола в 51 калибр. Боекомплект состоит из 60 выстрелов, 45 из которых расположены в корпусе танка и 15 – в башне. Дополнительно из вооружения есть спаренный 7,62-мм пулемет MG3 с боекомплектом на 1250 патронов.

Ранее сообщалось, что к 2027 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 17 миллиардов евро. Это означает, что ФРГ будет оказывать "самую большую поддержку, в том числе в военном отношении" среди партнеров Украины после Соединенных Штатов. По словам канцлера Олафа Шольца, после США Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку Украине – в частности, в военном плане.

Напомним, что в Германии снова призвали власти предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. Там считают, что эти ракеты помогли бы украинским силам прервать логистические цепи армии РФ и смогли бы оживить контрнаступление Украины.