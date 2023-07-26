В Германии снова призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus: нужные для контрнаступления

В Германии снова призвали власти предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. Там полагают, что эти ракеты помогут украинским силам прервать логистические цепи армии РФ.

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Об этом заявил политик Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер, сообщило NTV. Он подчеркнул, что это оружие нужно для контрнаступления ВСУ.

Фабер отметил, что у Бундесвера на складах 600 крылатых ракет Taurus и многие из них готовы к использованию.

По мнению политика, эти дальнобойные ракеты смогли бы оживить контрнаступление Украины, которое, по его словам, продвигается медленнее, чем ожидалось.

"Вот почему сейчас было бы правильное время, чтобы по крайней мере дать Taurus, чтобы мог состояться процесс интеграции", – сказал Фабер.

Он добавил, что дальнобойные ракеты помогут ВСУ прервать логистические цепи российской армии, что нарушит обеспечение оккупационных сил.

Напомним, в мае оппозиция Германии уже выступала за передачу Украине ракет Taurus. Тогда к правительству с таким призывом обратился представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне Родерих Кизеветтер. Он отметил, что по передаче Киеву ракет Taurus не должно быть никаких "красных линий". По его словам, партнеры должны пойти ва-банк и предоставить Украине все необходимое для защиты и освобождения временно оккупированных территорий.

Стоит отметить, что авиационная крылатая дозвуковая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности предназначена для высокоточного поражения защищенных целей без захода самолета-носителя в зону действия объектов ПВО противника. По информации разработчика, предельная дальность полета ракеты увеличена до 500 км.

Ракета Taurus имеет несущий корпус, раскрывающееся верхнерасположенное крыло небольшого удлинения и крестообразное хвостовое оперение с органами управления. Топливные баки расположены между головкой самонаведения и двигателем с обеих сторон от боевой части.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO . Ведущий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Система подрыва боевой части может программироваться на воздушный или подземный подрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда подрываются одновременно, в случае подземного – сначала срабатывает кумулятивный (бронебойный) заряд, совершая отверстие в укрытии, после чего взрывается фугасный, нанося основное поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Украина официально попросила Германию предоставить крылатые ракеты Taurus. Немецкие эксперты, обсуждая возможное одобрение немецким правительством передачи Taurus Украине, отметили, что есть возможности для наращивания их производства.

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