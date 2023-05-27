Украина официально попросила Германию предоставить крылатые ракеты Taurus – СМИ

Украина обратилась к Германии с запросом на передачу украинской армии дальнобойных ракет Taurus. Соответствующий запрос поступил в Бундесвер несколько дней назад.

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Об этом пишет Spiegel. Эти ракеты с дальностью до 500 км позволили бы Украине поражать военную инфраструктуру противника далеко за линией фронта.

Издание пишет, что в немецком минобороны подтвердили поступление запроса Украины о поставке крылатых ракет Taurus. Ранее о таком запросе сообщали немецкие СМИ.

"Украина запросила у Германии поставку крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны поступил в последние дни, сообщила пресс-секретарь минобороны. Она не предоставила никаких дополнительных подробностей о письме, например, сколько единиц требовал Киев", – пишет издание.

В то же время, Spiegel напоминает, что на днях эксперт по обороне, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер выступил с предложением передать Украине ракеты Taurus. Депутат подчеркнул, что это позволит украинской армии, отражающей российское вторжение, "нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

"Министр обороны Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера во вторник. Но он также сказал, что считает, что "мы должны поддерживать Украину всеми системами, допустимыми по международному праву, которые необходимы для победы в этой войне и которые мы можем предоставить", – пишет издание.

Дальнобойные ракеты Taurus являются аналогом Storm Shadow, ранее переданных Украине Великобританией, и способны наносить удары на расстоянии 500 км. Они запускаются с истребителей и самостоятельно находят цели. Эта управляемая ракета может лететь под радарами. Она считается очень эффективной для борьбы против защищенных целей вроде командных бункеров или складов боеприпасов.

По данным Spiegel, десять лет назад Германия закупила для своих вооруженных сил около 600 ракет Taurus. На данный момент к эксплуатации готовы около 150 из них.

Немецкие эксперты, обсуждая возможное одобрение немецким правительством передачи Taurus Украине, отметили, что существуют возможности для наращивания их производства.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды могут предоставить Украине истребители F-16 после обучения пилотов. По данным Bloomberg, в последние недели правительство Нидерландов инициировало переговоры с официальными лицами США, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена в намерении получить "зеленый свет" на поставку самолетов.

В настоящее время Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из них до середины 2023 года будут использоваться вооруженными силами страны.