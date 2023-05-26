Нидерланды могут предоставить Украине истребители F-16 после обучения пилотов – Bloomberg

Нидерланды, вероятно, поставят в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Однако окончательное решение о развертывании еще не принято.

Видео дня

Об этом сообщило издание Bloomberg. Ссылаясь на свои источники, там отметили, что в последние недели правительство Нидерландов инициировало переговоры с официальными лицами США, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена в намерении получить "зеленый свет" на поставку самолетов.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания. Несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь усилить украинскую ПВО "как можно скорее", подготовка пилотов, планирование развертывания и логистика могут занять много месяцев.

Отмечается, что в настоящее время Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из 18 других самолетов должны были быть проданы, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

Украина может получить некоторые из самолетов, которые выставлены на продажу, или некоторые из 24 самолетов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, в следующем году, в зависимости от графика обучения. Нидерланды поддерживают летную годность всех своих самолетов F-16 за счет регулярного технического обслуживания.

Накануне пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила, что правительство рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позднее, поскольку подготовка пилотов сейчас является приоритетом.

Напомним: ранее издание Politico сообщило, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине современные истребители F-16. Однако на данный момент страна обязалась только помочь в обучении украинских пилотов, не пожелав давать дальнейшие обещания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– первый этап овладения F-16 украинскими пилотами будет проходить в Британии, другие страны стоят в очереди. Начальную подготовку пройдут около 20 украинских летчиков;

– в Норвегии заявили, что поддержат подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Министр обороны страны призвал к тому, чтобы парламент согласовал эту инициативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!