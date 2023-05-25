Украинские пилоты начнут первый этап учений на истребителях F-16 в Британии: СМИ раскрыли подробности

Первый этап овладения F-16 украинскими пилотами будет проходить в Британии, другие страны стоят в очереди. Так, около 20 украинских летчиков пройдут начальную подготовку.

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Об этом сообщил представитель британского правительства, передает издание Foreign Policy. Так, перспектива научить десятки украинских пилотов работать на F-16 после трех десятилетий эксплуатации самолетов является вызовом для Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Дании и Соединенных Штатов.

"Это будет базовая наземная подготовка украинских пилотов, которые потом будут готовы к более конкретной подготовке", – сказал спикер Британии.

Как сообщается, опытный американский лётчик-истребитель с боевыми характеристиками "воздух-земля" может пройти короткую школу F-16 на 12-16 контрольных полетов и выйти через три месяца.

Украина планирует послать пилотов, которые уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить обучение, включающее работу, адаптированную с курса НАТО "Введение в основы истребителя", а также включать тренажеры и реальное обучение на самолетах. Как оценили ранее ВВС США, украинские летчики могут завершить обучение за четыре месяца. Однако некоторые эксперты ожидают, что обучение Украины будет длиннее, чем планируется.

Напомним, что у Лаврова попытались пригрозить Украине из-за возможного предоставления F-16. Так, в России заявили, что самолеты станут "законной целью" для армии РФ, как и все остальное вооружение, поступающее в Украину от стран Запада.

Ранее сообщалось, действительно ли американские самолеты лучше советских и как защитят украинское небо. Так, советский МиГ-29 является несколько большим и более быстрым самолетом по сравнению с американским F-16, зато американец имеет лучшую авионику, более мощное вооружение и более чем вдвое больший боевой радиус.

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