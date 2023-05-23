"Боевой сокол" F-16 против "аналоговнет" МиГ-29: действительно ли американские самолеты лучше советских и как защитят украинское небо

Поставка Украине американских истребителей F-16 уже считается фактом в режиме ожидания. Согласно последнему заявлению Госдепа, Соединенные Штаты совместно с партнерами начнут организацию обучения украинских пилотов и поставку этих истребителей в Украину уже в ближайшие месяцы.

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По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина получит сразу несколько десятков самолетов F-16, чего должно хватить для выполнения текущих задач на период войны. Между тем основным истребителем Воздушных сил ВСУ пока что остается советский МиГ-29 (можно упомянуть еще Су-27, но это истребители несколько иного класса и заменой им могли бы стать более мощные американцы F-15 или F/A-18).

OBOZREVATEL сравнивает по ключевым параметрам самолеты F-16 и МиГ-29, относящиеся к одному классу истребителей.

Общая информация

F-16 Fighting Falcon (в переводе с английского – "Боевой сокол") – это одномоторный многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, разработанный американской компанией General Dynamics (впоследствии продавшей авиастроительный бизнес американской компании Lockheed Martin). Принят на вооружение в 1978 году. Является самым массовым истребителем четвертого поколения в мире. В США постепенно выводится из строя с заменой самолетами пятого поколения F-35. Существует в одно- и двухместных версиях.

МиГ-29 – это двухмоторный многоцелевой легкий советский истребитель четвертого поколения, разработанный конструкторским бюро Микояна и Гуревича (сейчас ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" со штаб-квартирой в Москве). Принят на вооружение в 1983 году. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 1980-х годов. До сих пор находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины. Существует в одно- и двухместных версиях.

Летные характеристики

F-16 представляет собой моноплан со среднерасположенным крылом (угол стреловидности 40 градусов) и одним двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Он имеет цельнометаллический фюзеляж типа полумонокок с однокилевым хвостовым "оперением". Конструкция самолета в основном выполнена из алюминиевых сплавов. F-16 был первым серийным намеренно спроектированным аэродинамически нестабильным самолетом, что придает ему маневренность на сверхзвуковых скоростях. Особенностью кабины является монолитный выпуклый купол, позволяющий пилоту иметь угол обзора в 360 градусов.

Длина самолета – 15,06 м, высота – 4,88 м, размах крыла – 9,96 м, площадь крыла – 27,87 м². Снаряженный самолет имеет массу 12 000 кг.

Самолет оборудован одним турбовентиляторным двигателем F110-GE-100 с форсажной тягой 12985 кгс, что позволяет развивать максимальную скорость 2 410 км/ч.

Дальность полета самолета с подвесными топливными баками составляет 4 220 км, при этом боевой радиус составляет 1 759 км (максимальное расстояние, на которое самолет может выполнить поставленное боевое задание и вернуться на аэродром взлета без дозаправки). Практический потолок 18 000 м. При этом быстроподъемность составляет 254 м/с.

МиГ-29 является монопланом с трапециевидным крылом (угол стреловидности 42 градуса) и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа. Он имеет цельнометаллический фюзеляж типа полумонокок с двухкилевым хвостовым "оперением". Конструкция самолета выполнена преимущественно из алюминиевых сплавов. Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме и имеет интегральную компоновку.

Длина самолета – 17,32 м, высота – 4,73 м, размах крыла – 11,36 м, площадь крыла – 38 м². Снаряженный самолет имеет массу 16 800 кг.

Самолет оборудован двумя турбореактивными двигателями РД-33 с форсажной тягой 8300 кгс каждый, что позволяет развивать максимальную скорость 2 450 км/ч.

Дальность полета самолета с подвесными топливными баками составляет 2 100 км, при этом боевой радиус составляет 700 км (максимальное расстояние, на котором самолет может выполнить поставленную боевую задачу и вернуться на аэродром взлета без дозаправки). Практический потолок 18 000 м. При этом быстроподъемность составляет 300 м/с.

Авионика

F-16 обладает электродистанционной системой управления самолетом с четырехкратным резервированием и оптоволоконной шиной передачи данных. На самолетах установлена радиолокационная станция (РЛС) AESA Northrop Grumman AN/APG-83 SABRE с активной фазовой решеткой и возможностью следить за 20 целями на земле и в воздухе. В последних версиях F-16 установлен радар V9 с возможностью картографирования.

Дополнительно F-16 оборудован подвесными контейнерами прицельно-навигационной маловысотной системы LANTIRN, цифровой системой управления полетом, системой автоматического прохождения рельефа местности и устройством предупреждения инфракрасного облучения AN/ALR-56M (показывает, находится ли самолет в поле зрения вражеских радаров). Для защиты от средств поражения, имеющих тепловую наводку, есть система создания пассивных помех путем выброса фальшивых тепловых целей.

Встроенная в корпус электронно-оптическая станция позволяет использовать высокоточное оружие без подвесных контейнеров, а также интегрировать станцию РЭБ с активными помехами AN/ALQ-165.

МиГ-29 имеет систему управления вооружением СУВ-29, которая состоит из двух комплексов: прицельного радиолокационного комплекса средней дальности РЛПК-29 и оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса малой дальности ОЭПрНК-29. Это позволяет одновременно отслеживать 10 воздушных целей и обстреливать наиболее опасную из них.

РЛПК-29 (Н019) включает импульсно-доплеровскую РЛС, цифровой вычислитель серии Ц-100, устройство ввода-вывода и блоки преобразования информации. В состав ОЭПрНК-29 входят оптико-электронная прицельная система ОЭПС-29, система навигации СН-29, система управления оружием СУО-29М, цифровой вычислитель Ц-100, система единой индикации СЕИ-31, фотоконтрольный прибор ФКП-ЭУ и многофункциональные пульты управления. В свою очередь, в состав ОЭПС-29 входит квантовая оптико-локационная станция КОЛС, состоящая из теплопеленгатора и лазерного дальномера, и нашлемная система целеуказания "Щель-3УМ". Оптико-локационная станция обеспечивает более точное, чем РЛС, измерение угловых координат воздушных целей и определение дальности до нее.

Также МиГ-29 оснащен комплексом обороны, предназначенным для своевременного предупреждения летчика об угрозе нападения, информирования о направлении возможной атаки, а также установления препятствий системам наведения ракет противника. На самолете устанавливается станция предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15ЛМ "Береза". Для защиты от средств поражения, имеющих тепловую наводку, есть система создания пассивных помех путем выброса фальшивых тепловых целей

Вооружение

F-16 имеет одну 20-мм шестиствольную пушку M61A1 (боезапас 511 снарядов) и 9 точек подвески, на которых можно разместить до 9 278 кг полезных грузов (бомбы, ракеты или подвесные топливные баки). Обычно две внутренние точки подвески используются для подвесных топливных баков, а 7 других – для вооружения (еще есть дополнительные две точки подвески по бокам воздухозаборника, которые используются преимущественно для вспомогательного навигационного оборудования).

Подвесное вооружение может составлять:

– управляемые ракеты "воздух-воздух": AIM-7 Sparrow, AIM-9, AIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

– управляемые ракеты "воздух-поверхность": AGM-65A/B/D Maverick, AGM-45, AGM-84, AGM-88B HARM, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk.3;

– корректируемые бомбы: GBU-10, GBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, GBU-31 JDAM;

– корректируемые кассетные бомбы: CBU-103, CBU-104, CBU-105;

– свободно падающие бомбы: Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

МиГ-29 имеет одну 30-мм авиационную пушку ГШ-30-1 (боезапас 150 снарядов) и 7 точек подвески, на которых можно разместить без потери маневренности до 2 180 кг полезных грузов (бомбы, ракеты или подвесные топливные баки). Обычно центральная точка подвески используется для подвесного топливного бака, а 6 других – для вооружения.

Подвесное вооружение могут составлять:

– управляемые ракеты "воздух-воздух": Р-60М, Р-27 разных версий, Р-73, Р-77, "Грань";

– управляемые ракеты "воздух-поверхность" Х-29Т;

– корректируемые бомбы КАБ-500КР;

– бортовой комплекс обороны БКО "Талисман";

– пусковые блоки для неуправляемых ракет Б-8М1;

– неуправляемые ракеты С-24Б;

– фугасные бомбы ФАБ-500М62;

– осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250-270;

– контейнеры для малогабаритных мин КМГУ-2;

– зажигательные боеприпасы (напалм) ЗБ-500.

Выводы

Как видим, советский МиГ-29 является несколько большим и более быстрым самолетом по сравнению с американским F-16, зато американец имеет лучшую авионику, более мощное вооружение и более чем вдвое больший боевой радиус, что в целом делает его более ценным самолетом.

В свою очередь, лучший ассортимент вооружения делает F-16 более универсальным самолетом, способным выполнять функции не только истребителя-перехватчика, но и штурмовика и даже бомбардировщика. Поэтому в контексте замены или пополнения авиапарка Воздушных сил ВСУ появление даже самых простых американских самолетов (а F-16 занимает самое низкое звено в иерархии истребителей США) будет однозначным усилением.

А учитывая то, что украинские пилоты даже на МиГ-29 справлялись в воздушных боях против более современных и мощных самолетов врага (зафиксирован даже случай сбивания украинским МиГ-29 самого современного серийного российского военного самолета Су-35), можно только представить себе, что они будут вытворять на F-16.

Также хочется верить, что F-16 станут лишь первыми ласточками, пардон, "соколами", вслед за которыми подтянутся "орлы" F-15 и "шершни" F/A-18.

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