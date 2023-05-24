'Законная цель для России': у Лаврова попытались пригрозить Украине из-за возможного предоставления F-16

Государственные деятели террористической страны в очередной раз пригрозили Украине из-за возможной поставки истребителей F-16. Так, в России заявили, что самолеты станут "законной целью" для армии РФ, как и все остальное вооружение, поступающее в Украину от стран Запада.

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Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Таким образом российские власти хотят запугать Украину и западных партнеров, чтобы и дальше беспрепятственно атаковать ракетами украинские земли.

"Истребители F-16 в случае поставки в Украину станут законной целью для России, как и любое другое поставляемое вооружение", – заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предоставление Украине американских истребителей F-16 не сможет коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что США рассматривают передачу F-16 Украине в "долгосрочной перспективе". Это значит, что до контрнаступления нашим Вооруженным силам на эти самолеты рассчитывать не стоит.

Также СМИ пишут, что первой страной, которая передаст Украине современные истребители F-16, могут стать Нидерланды. Но сейчас Амстердам обязался помочь в обучении украинских пилотов, выразив нежелание давать дальнейшие обещания.

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