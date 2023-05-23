Пентагон: США рассматривают передачу F-16 Украине в 'долгосрочной перспективе'

В министерстве обороны США заявили, что передача истребителей F-16 Украине запланирована "в долгосрочной перспективе". Это значит, что к контрнаступлению нашим Вооруженным силам на эти самолеты рассчитывать не стоит.

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Об этом во время брифинга во вторник, 23 мая, сказал спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Он подчеркнул, что поставки F-16 для Украины являются частью долгосрочных договоренностей.

"Эти F-16 не будут релевантными для предстоящего контрнаступления", – добавил Райдер.

Он дал комментарий и об обучении украинских пилотов на американских самолетах. В Штатах рассчитывают, что тренировки наших летчиков начнутся в ближайшие недели или месяцы.

Поставка Украины американских истребителей F-16 уже считается фактом в режиме ожидания. О том, действительно ли эти американские самолеты лучше советских и как они защитят украинское небо, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил мнение, что процесс доставки истребителей F-16 в Украину может занять "несколько месяцев в лучшем случае". Также он отметил, что этот срок сравнительно быстрый.

– В то же время, СМИ пишут, что первой страной, которая передаст Украине современные истребители F-16, могут стать Нидерланды. Но сейчас Амстердам обязался помочь в обучении украинских пилотов, выразив нежелание давать дальнейшие обещания.

– Тем временем в Воздушных силах уточнили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось. Проводятся подготовительные мероприятия, чтобы специалисты были готовы к началу тренировок.

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