Учения украинцев на F-16 еще не начались: Игнат уточнил заявление Борреля

Учения украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались. В данный момент проводятся подготовительные мероприятия, чтобы специалисты были готовы к началу тренировок.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что он уже неоднократно сталкивался с необходимостью опровергать информацию о подготовке украинских летчиков.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в этих странах еще нет", – сказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что он уже неоднократно вынужден был опровергать информацию о начале обучения украинских летчиков.

"На протяжении уже длительного времени мне приходилось, к сожалению, опровергать каждый раз, что "пилоты учатся в США, в Европе". Раз в месяц (стабильно. – Ред.) появляются такие новости и приходится ставить точки над "и". Потому что не нужно давать какую-то лишнюю надежду", – сказал Игнат.

Юрий Игнат также отметил, что несколько государств выразили готовность обучать украинских пилотов и передавать им истребители. Среди таких государств упомянуты США и некоторые страны Европы, которые планируют заменить свои текущие истребители на более современные модели F-35.

"На сегодняшний день мы имеем чрезвычайно хорошие новости, что уже фактически есть авиационная коалиция, ряд стран будет готовить украинских пилотов, некоторые уже готовы передавать нам истребители. Старт дано, решение, что Украина будет иметь именно F-16 — есть. Далее уже технические моменты, процессы. Представители Воздушных сил постоянно на контакте с нашими партнерами, изучается момент, когда и какие группы в какие страны поедут на обучение и какие будут временные сроки", – сказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил Украины также отметил, что в настоящее время множество пилотов не могут быть направлены на обучение на истребителях F-16, поскольку их необходимо задействовать в боевых действиях. Он подчеркнул, что на момент беседы с журналистами украинская тактическая авиация активно выполняет рискованную и напряженную работу в Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась. Он также предположил, что боевые самолеты Украина получит в ближайшее время.

– Нидерланды в ближайшее время приступят к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Точная дата начала обучения пока неизвестна, но, по словам министра иностранных дел Вопке Хукстры, это будет очень быстро.

– В Госдепе заявили, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США, обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.

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