Нидерланды в скором времени начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16, – глава МИД

Нидерланды в ближайшее время приступят к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Точной даты начала учений пока не известно, но, по словам министра иностранных дел Вопке Хоэкстра, это будет "очень скоро".

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Об этом сообщила нидерландская телевизионная служба новостей RTL Nieuws, ссылаясь на заявление главы МИД Нидерландов.

Отмечается, что Вопке Хоэкстра не хочет называть дату или срок учений. Он сказал, что не будет "указывать день, неделю или месяц", когда могут стартовать тренировки первых украинских пилотов. В то же время он подчеркнул, что предыдущие решения по военной поддержке обычно выполнялись "очень быстро"

"Всегда было так, что после того, как мы пришли к принципиальному решению, мы обычно очень быстро придавали содержание оперативной стороне", – сказал Хоэкстра.

Обучение пилотов состоится в Европе. Хоэкстра также не сказал, будет ли это в Нидерландах или в другой стране. Нидерланды сотрудничают, в частности, с Данией, Норвегией и Бельгией, и министр не хочет нарушать сотрудничество преждевременными заявлениями.

Напомним, что Нидерланды уже в начале этого года объявили о готовности поставлять Украину истребители F-16.

Премьер-министр Марк Рютте несколько дней назад заявил, что детали поставки F-16 в Украину "будут проработаны в ближайшие недели".

"Украина может и дальше рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и своих международных партнеров", – заявил Рютте.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16. Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников. Он заявил о создании "новой реактивной коалиции".

В МИДе намекнули, что современные американские истребителим и F-16 уже осенью будут защищать украинское небо.

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