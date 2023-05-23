В Пентагоне заговорили о сроках передачи Украине F-16: процесс не будет быстрым

В понедельник, 22 мая, министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил мнение, что процесс доставки истребителей F-16 в Украину может занять "несколько месяцев, в лучшем случае". Также он отметил, что этот термин относительно быстрый.

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Передает слова министра CNN. Как отмечается, обычно на подготовку нового американского пилота к полетам на самолете уходит более двух лет.

После объявления президентом США Джо Байденом о поддержке совместного обучения, администрация сообщила некоторые подробности плана оснащения украинских ВВС реактивными самолетами американского производства или другими самолетами четвертого поколения. В частности, речь шла о том, кто будет поставлять самолеты и где это будет происходить. Некоторый американский персонал также будет участвовать в совместном обучении с союзниками и партнерами в Европе.

"Это разрабатывалось, и Украина, очевидно, была заинтересована в получении такого рода возможностей", – сказал Кендалл журналистам в Defense Writers Group.

По словам министра ВВС США, Украине понадобится как минимум "несколько месяцев", прежде чем она сможет начать эксплуатировать F-16, и необходимо решить ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут массово использовать западные самолеты.

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины менее чем за несколько месяцев", - сказал Кендалл.

Однако это все еще считается относительно быстрым графиком, поскольку, по словам официального представителя ВВС, на подготовку нового американского пилота к работе на самолете обычно требуется более двух лет. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который в течение определенного времени не имел опыта управления реактивным самолетом, может занять до пяти месяцев.

В течение месяцев США публично заявляли, что истребители не являются приоритетом и быстро исчерпают доступные средства, которые можно было бы использовать для оказания помощи Украине в других важных аспектах, таких как танки Abrams и ракеты Patriot. Кендалл описал изменение политики администрации Байдена как решение о том, что пришло правильное время начать подготовку украинской армии к будущим вызовам.

"Украина останется независимым государством", – сказал Кендалл. "Ей понадобится полный набор военных возможностей для ее требований, и поэтому пора начать думать о том, как эта армия может выглядеть и что она будет включать".

Ранее сообщалось , сколько самолетов F-16 может получить Украина и как это повлияет на фронт. Как рассказал Юрий Игнат, международные союзники Украины не будут передавать нашей стране истребители F-16 поштучно. Скорее всего, украинские военнослужащие получат в свое распоряжение сразу несколько десятков боевых самолетов.

Напомним, что самолет F-16, который еще называют "Боевым соколом", является многоцелевым истребителем, разработанным для ВВС США. Он оснащен передовой системой наведения бомб, использующей лазерный дальномер и быструю цифровую обработку данных.

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