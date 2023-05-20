Быстрый и мощный 'Боевой сокол': что известно о F-16 и когда их сможет получить Украина

В Белом доме подтвердили, что США и западные союзники Украины намерены предоставить нашему государству истребители F-16. Так, пока неизвестно когда самолеты поступят в Киев, однако представитель правительства подчеркнул, что они не будут использоваться для ударов по территории России.

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Как сообщает Sky News, подготовка к предстоящей поставке будет проходить в ближайшие месяцы, параллельно с обучением украинских летчиков. Хотя еще неизвестно окончательные сроки, однако решение начинает принимать конкретную форму.

Так, 16 мая Великобритания объявила о создании "международной коалиции" с целью помощи Киеву в получении F-16, в частности, Нидерланды и Дания заявили, что планируют поставить самолеты в будущем, а Франция готова обучать пилотов.

Отметим, что самолеты F-16 станут отличным подспорьем для Воздушных сил ВСУ, поскольку эти самолеты являются универсальными и высокоманевренными.

Характеристики истребители F-16

Как сообщает Britannica, F-16 Fighting Falcon является многоцелевым истребителем, разработанным для ВВС США. Он оснащен внутренней пушкой M61 Vulcan и имеет 11 точек подвески для размещения оружия и оборудования.

Стандартная нагрузка F-16 обычно включает две 907-килограммовые бомбы, две ракеты средней дальности AIM-120 и две ракеты малой дальности AIM-9 Sidewinder "воздух-воздух", а также два внешних топливных бака весом 1088 килограммов.

Этот реактивный самолет может развивать скорость до 2500 миль (ориентировочно 4023 км) в час и имеет дальность полета более 2000 (3218 км). Он имеет размах крыльев 32 фута 8 дюймов (9,9 м) и длину 49 футов 5 дюймов (13,8 м). Вес без топлива составляет 19 700 фунтов (8935 кг), а максимальный взлетный вес – 37 500 фунтов (17 010 кг).

Кроме того, F-16 оснащен передовой системой наведения бомб, использующей лазерный дальномер и быструю цифровую обработку данных. Эта система позволяет с высокой точностью сбрасывать обычные "тупые" бомбы с малых высот. Такие структурные и электронные новшества делают F-16 очень мощным и универсальным самолетом.

Существует как одноместная, так и двухместная модель самолета.

Где и когда использовался "Боевой сокол"

Известно, что самолет F-16 применялся во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Им были совершены атаки на аэродромы, военные производственные объекты, места размещения ракет "Скад", а также на другие цели.

Кроме того, истребители F-16 также были вовлечены в операции НАТО по бомбардировке военной инфраструктуры бывшей Югославии в 1999 году, а также в войнах в Ираке и Афганистане.

Эти истребители, кроме США, эксплуатируются еще несколькими странами, в том числе Польшей, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Сколько истребителей F-16 и когда может получить Украину

США заявили, что их приоритеты сейчас направлены на обеспечение потребностей в наступлении, которые важны на данный момент. Поэтому они будут помогать Украине в учебе, однако поставку самолетов от Соединенных Штатов придется подождать.

Не стоит ждать самолетов и от Британии, поскольку у нее нет их на вооружении. Бельгия также меняет свои F-16 на F-35, но они начнут поступать только в следующем году, поэтому пока поставки тоже маловероятны.

Так, как сообщает Defense Express, в течение следующих месяцев Украина может ожидать передачи самолетов F-16 от Нидерландов и Дании. Поскольку решение относительно передачи F-16 уже на официальном уровне говорили в Дании, вопрос возможности передачи самолетов рассматривали в Нидерландах еще в начале года. Для этих стран передача части F-16 не будет представлять собой критическую угрозу обороноспособности, так как они уже начали получать F-35 на замену F-16.

"Ориентировано, если брать только ресурс Нидерландов и Дании, речь может идти об одной-двух эскадрильях от Нидерландов и одной от Дании, то есть в общей сложности от 24 до 36 машин с последующим постепенным расширением количества самолетов по мере прибытия из США новых F-35 и предельным общим показателем у 70 истребителей F-16", – сообщает издание.

Напомним, что в США считают, что украинские пилоты смогут научиться управлять американскими истребителями F-16 не за 18 месяцев, как оценивалось ранее, а всего за четыре месяца. Такой вывод сделали в Военно-воздушных силах США после того, как два украинских летчика прошли тренировки на авиасимуляторах, утверждают в Yahoo News.

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