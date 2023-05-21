Сколько самолетов F-16 может получить Украина и как это повлияет на фронт: Игнат дал объяснение

Международные союзники Украины не будут передавать нашей стране истребители F-16 поштучно. Вероятнее всего, украинские военнослужащие получат в свое распоряжение сразу несколько десятков боевых самолетов.

Видео дня

При этом меньшее количество F-16 сможет выполнять все функции, для которых было необходимо много самолетов советского образца. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в украинском варианте авиационное подразделение состоит как минимум из 12 самолетов, в то время как у наших западных партнеров – это более 18 самолетов.

Исходя из этого Игнат спрогнозировал, что поштучно истребители нашей стране никто передавать не будет, поэтому Воздушные силы ВСУ рассчитывают на первом этапе получить несколько десятков современных истребителей.

"Что касается количества, безусловно, никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Они будут передаваться подразделениями. Авиационные подразделения – это как минимум эскадрилья. В нашем варианте это более 12 самолетов, западные эскадрильи – это более 18 самолетов. Таким образом, несколько десятков самолетов может быть передано Украине для решения текущих задач. А для условий мирного времени, когда мы полностью заменим парк советской техники, – напомню, у нас сейчас четыре основных типа боевых самолетов: Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27, – все эти типы может заменить многоцелевой самолет F-16", – сказал Игнат.

Также Игнат добавил, что один F-16 может выполнять все функции, для которых требуются различные самолеты советского образца. При этом он объяснил, что первоочередная задача западных истребителей будет заключаться в том, чтобы усилить противовоздушную оборону внутри страны.

"Конечно, если он один выполняет все функции, что и другие, количество может быть меньше, чем было в Украине до начала полномасштабного вторжения. Про количество говорим тогда, когда понимаем, как и где нужно выполнять те или иные задания. Наше задание сейчас одно – оборона страны и усиление противовоздушной обороны. В первую очередь этот самолет позволит защитить нас внутри страны, а также сделать то, что очень сейчас нужно, – отогнать подальше российские самолеты от наших границ", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что, когда наша страна получит современные истребители F-16, мы выигрываем эту войну, которую развязала страна-террорист Россия. По его словам, многоцелевой самолет может работать по наземным, воздушным и надводным целям.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просит у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

– Для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.