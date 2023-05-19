США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 – NBC News

США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Сроки и количество пока не названы. В то же время, в Белом доме отметили, что самолеты не будут использоваться для предстоящего контрнаступления ВСУ.

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Об этом сообщает NBC News. Президент США Джо Байден в пятницу, 19 мая, сказал лидерам G-7 на саммите в Японии, что Штаты поддержат усилия по обучению украинских пилотов самолетам F-16.

"Обсуждения об улучшении ВВС Украины отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины. В ближайшие месяцы США и их союзники решат, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", – сказал чиновник из администрации президента США.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал США предоставить самолеты F-16, но Байден до сих пор отклонял просьбы. В феврале американский лидер сказал, что военный совет США показал, что в то время Украина не нуждалась в F-16.

"Я пока это исключаю", – сказал тогда Байден об отправке F-16 в Украину.

Теперь, по словам чиновника, совместные усилия США и их союзников по обучению украинских пилотов самолетам могут начаться в ближайшие недели. Обучение будет проходить за пределами Украины на площадках в Европе, и на его завершение потребуются месяцы.

В Пентагоне ранее заявили, что обучение украинских пилотов F-16 может занять около 18 месяцев. Другие представители министерства обороны США считают, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев в зависимости от предыдущей подготовки пилота и его знаний об истребителях.

В марте два украинских пилота находились в США, чтобы определить, сколько времени потребуется, чтобы обучить их управлению штурмовиками, в том числе истребителями F-16. Теперь США одобрили отправку еще 10 украинских пилотов для дальнейшей оценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители американского производства F-16 уже несколько месяцев обсуждаются в контексте военной помощи для Украины, однако решение все еще не принято. Самолеты F-16 будут отличной подмогой Воздушным силам ВСУ, поскольку они являются универсальными, а производитель выпустил их в большом количестве.

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