Украина просит у Запада F-16 из-за их универсальности: в Le Monde объяснили, какую роль истребители могут сыграть в войне

Истребители американского производства F-16 уже несколько месяцев обсуждаются в контексте военной помощи для Украины, однако решение все еще не принято. Самолеты F-16 будут отличной подмогой Воздушным силам ВСУ, поскольку они являются универсальными, а производитель выпустил их в большом количетстве.

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Французское издание Le Monde отметило, что хотя окончательного ответа на просьбы Украины еще нет, похоже, что решение "обретает форму". Так, 16 мая Великобритания объявила, что будет создавать "международную коалицию", чтобы помочь Киеву получить современные военные самолеты западного образца. Нидерланды открыто говорят, что в будущем смогут их поставить, а Франция (как и Польша) – что готова обучать пилотов.

"У Владимира Зеленского есть все основания для оптимизма", – сказано в статье.

Остается убедить Вашингтон, чье одобрение обязательно необходимо для возможности реэкспорта истребителей-бомбардировщиков F-16.

Журналисты перечислили преимущества указанных самолетов. Они на сегодняшний день самые распространенные в мире среди других истребителей подобного типа. Америка изготовила 4500 экземпляров F-16, из них на вооружении находится примерно 2300 (что составляет 16% мирового боевого парка). Самолетами F-16 пользуются 25 стран.

Это означает, что они будут доступными для передачи Вооруженным силам Украины. Кроме того, F-16 универсальны. Они разработаны в первую очередь для воздушного боя, но могут выполнять роль тактического бомбардировщика, штурмовика, самолета радиоэлектронной борьбы или для защиты воздушного пространства.

В Le Monde указали, что американские F-16 имеют такие же преимущества для украинской авиации перед французским Mirage или Rafale, как, например, для Сухопутных сил имели преимущества немецкие танки Leopard перед французскими Leclerc.

Проблема заключается в том, что обучение необходимо пройти большому количеству военных – как пилотам, так и обслуживающему персоналу. Для одного самолета необходимо минимум десяток человек, сказано в статье.

Как писал OBOZREVATEL:

– В США считают, что украинские пилоты смогут научиться управлять американскими истребителями F-16 не за 18 месяцев, как оценивалось ранее, а всего за четыре месяца. Такой вывод сделали в Военно-воздушных силах США после того, как два украинских летчика прошли тренировки на авиасимуляторах, утверждают в Yahoo News.

– По мнению летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана, процедура подготовки летного состава и аэродромов нашей страны для принятия F-16 может потребовать около трех месяцев.

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