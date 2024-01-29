"Это повлияет на объединенную Европу": Зеленский рассказал о последствиях затягивания помощи Украине от США. Видео

В случае затягивания помощи Украине от Америки некоторые европейские страны тоже могут пересмотреть свою позицию. Это также грозит потерей союза между США и Европой.

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Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Журналистка спросила, что будет, если Соединенные Штаты прекратят поддержку страны.

Украинский глава верит, что этого не произойдет. Однако Европа одна не сможет поставлять Украине поддержку в таком размере, как было ранее с участием США. Ни оружием, ни финансами.

"Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины, это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы", – сказал Зеленский.

"Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – я думаю, что потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и [Владимир] Путин пойдет вперед, это сигнал от США по поводу того, что Европа останется наедине среди стран НАТО, кто будет противостоять России", – продолжил президент.

Он предупредил, что российский диктатор воспользуется такой ситуацией в свою пользу.

Это также будет сигналом того, что Североатлантический альянс не такой крепкий, как кажется.

"Я думаю, посыплется так же санкционная политика. Потому что США, когда они поддерживают Украину, они влияют также и на санкционную политику европейских стран в отношении Российской Федерации за ее агрессию", – заявил гарант.

Как писал OBOZ.UA:

– 28 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Конгресс США поддержать выделение военной помощи Киеву. За ситуацией "внимательно следят в Пекине", отметил он.

– Институт изучения войны ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится затянуть Штаты в ловушку, пытаясь добиться полной капитуляции Украины и Запада.

– По мнению аналитиков, целью Путина является получение права вето в НАТО и контроль над Украиной. Остановить его может только решительное поражение в Украине, полагают в Институте изучения войны.

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