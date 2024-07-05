'Это правильный путь': в МИД Румынии объяснили, почему Украина должна победить в войне с Россией

Украина должна победить в войне с государством-агрессором Россией, чтобы Москва не решилась на новую агрессию в будущем. Также Киев должен стать полноправным членом Европейского союза.

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Об этом сказала министр иностранных дел Румынии Люминиция Одобеску на брифинге после переговоров с главами МИД Украины и Молдовы в пятницу, 5 июля, передает Укринформ. Она подчеркнула, что победа Украины – это не только правильный путь, но и возможность остановить Россию, чтобы та не смогла в будущем ни на кого нападать.

Одобеску напомнила, что Москва не только ведет полномасштабную войну против украинского государства, но и продолжает действия по дестабилизации Черноморского региона.

"Украина должна победить в войне не только потому, что это правильный путь, и не только для стабильности и безопасности Черноморского региона, а также, чтобы не поощрять Российскую Федерацию развязать новую агрессию в будущем", – сказала Одобеску.

Глава МИД Румынии добавила, что сегодняшняя встреча подтверждает поддержку Бухарестом территориальной целостности Украины, а также процесса европейской интеграции Украины и Молдовы в ЕС "в нынешних сложных условиях".

По словам Одобеску, еще одной важной темой стало сотрудничество в энергетической сфере.

"Мы осудили циничные атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Украины… Румыния вместе с Украиной будет искать решение этой проблемы", – заверила глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны сказал, что поблагодарил Румынию на переданную Украине систему ПВО Patriot. Также они с Одобеску обсудили предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

"Я провел встречу с Луминицей Одобеску, чтобы выразить благодарность за решение Румынии предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Мы обсудили детали практического воплощения этого решения. Мы также обменялись мнениями о ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне", – процитировала слова министра пресс-служба МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Одобеску заявила, что за время войны в Украине их страна столкнулась уже с шестью "инцидентами" с участием российских дронов. Она подчеркнула, что война очень близка к Европе, и призвала продолжать помощь Украине.

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