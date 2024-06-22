В Румынии заявили, что имели уже шесть 'инцидентов' с российскими дронами за время войны в Украине

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что за время войны в Украине их страна столкнулась уже с шестью "инцидентами" с участием российских дронов. Она подчеркнула, что война очень близка к Европе, и призвала продолжать помощь Украине.

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Такое заявление Одобеску сделала во время выступления в Гудзоновском институте США 21 июня. "Мы видим войну. Сейчас мы видели шесть инцидентов с российскими дронами на нашей территории", – сказала она.

По ее словам, хотя помощь Украине может повлиять на инфляцию и цены на энергоресурсы, партнеры должны помочь победить Украине, поскольку Россия не остановится на этом.

Однако, как отметила министерша, помощь Украине важна, но недостаточна для обеспечения международного правопорядка в Черноморском регионе. Она уверена, что без соответствующего регионального подхода все эти вызовы вернутся через несколько лет.

Одобеску также отметила, что страны-конкуренты Западного мира объединяются в поддержку российской агрессии в Черноморском регионе.

"Все, кто сейчас бросает вызов международному порядку, одновременно действует в Черноморском регионе в поддержку российской агрессии. Иран поставляет дроны и технологии, Северная Корея – боеприпасы, все еще присутствуют китайские компании", – заявила чиновник.

Для предотвращения повторения такого сценария в будущем Одобеску призвала США более активно вовлекаться в обеспечение безопасности региона в сотрудничестве с причерноморскими странами и ЕС.

Напомним, власти Румынии приняли решение о передаче Украины дополнительной системы противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе Patriot, способном сбивать баллистические цели.

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