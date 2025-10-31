'Это приоритет': Малюк рассказал, сколько российских 'Панцирей' уничтожила Украина с начала года

Силы обороны Украины уничтожают российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" быстрее, чем агрессор производит новые. Такие результаты наши воины показали в течение 2025 года, поразив 48% этой вражеской техники.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, выступая перед СМИ в пятницу, 31 октября, в Офисе президента. Запись опубликована на YouTube-канале ОП.

Генерал-лейтенант, рассказывая о дальнобойных ударах по РФ, заметил: "У врага, давайте откровенно признаем, очень сильная ПВО. И лучше всего по нашим дальнобойным беспилотникам работает их "Панцирь". Так вот, с начала 2025 года до сегодняшнего дня (31 октября. – Ред.) мы уничтожили 48% вражеских "Панцирей". Это сегодня приоритет, он определен президентом Украины".

Глава СБУ добавил, что россияне производят 30 "Панцирей" в год. "Но количество уничтожений намного превышает, чем они изготавливают", – отметил он.

"Мы быстрее сейчас", – добавил, кивая, президент Владимир Зеленский.

Основные характеристики "Панцирь-С1"

ЗРПК ближнего действия "Панцирь-С1" предназначен для противовоздушной обороны важнейших малоразмерных и точечных военных и промышленных объектов, частей и соединений сухопутных войск, а также для усиления группировок ПВО на малых и предельно малых высотах.

Эта техника разработана российским "Конструкторским бюро приборостроения" (опытный образец появился в 1994 году, потом финансирование прекратилось, и к продолжению работ предприятие вернулось во второй половине 90-х). "Панцири" были приняты на вооружение ВС РФ в ноябре 2012 года.

Основные элементы комплекса включают:

ракетное вооружение: система оснащена зенитными управляемыми ракетами 57Е6, которые имеют радиус действия до 20 км и способны поражать цели на высоте до 15 километров;

артиллерийское вооружение: две автоматические 30-мм пушки, которые обеспечивают защиту от низколетящих объектов, таких как беспилотники и корректируемые авиационные бомбы;

радиолокационная система: комплекс оснащен многоканальной РЛС, которая позволяет одновременно отслеживать до 40 целей и подавать информацию о них на боевой пост;

мобильность: система обычно установлена на колесном шасси.

