Ночная 'охота' была удачной: дроны СБУ поразили 'Панцирь-С2', две нефтебазы и две РЛС в Крыму. Фото и видео

В ночь на 29 октября ударные беспилотники атаковали военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. В результате операции были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" две нефтебазы и две РЛС.

Операцию на полуострове осуществили дроны Службы безопасности. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ.

Результаты удара по Крыму

Источники в Службе безопасности Украины подтвердили, что ночная "охота" в Крыму прошла успешна. Ударные беспилотники ЦСО "А" СБУ атаковали на территории полуострова российские военные и инфраструктурные объекты.

После громкой ночи россияне недосчитались зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн. Он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага. Также у противника стало меньше на две РЛС. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону России на крымском направлении.

Кроме того, беспилотники ЦСО "А" СБУ атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось горючее. На объекте начался масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма. Зафиксирован также прилет беспилотника по нефтебазе "Комсомольская".

"СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, прикрывающих Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая подобная спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Бавовна" будет пылать и дальше", – отметил информированный источник в СБУ.

Напомним, в России в последнее время участились случаи "внезапных" возгораний железнодорожной инфраструктуры. На территории страны-агрессора активно горят релейные шкафы и электрощитовые. Преимущественно горит инфраструктура, задействованная в обеспечении агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму дроны специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) "Призраки" уничтожили три российские радиолокационные станции и десантный катер. Несмотря на работу российской противовоздушной обороны, украинские беспилотники успешно выполнили боевую задачу.

