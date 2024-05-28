'Это проблема человеческих жизней, а не финансов': Боррель обвинил Венгрию в блокировании помощи Украине на €5 млрд

В Европейском Союзе на стадии рассмотрения находятся сразу семь правовых актов, принятие которых необходимо для предоставления Украине военной помощи на €5 млрд. Для того, чтобы их согласовать нужно единогласие, которого не удается достичь из-за позиции Венгрии.

Об этом сказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам Совета министров ЕС 27 мая, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что эта задержка может измеряться человеческими жизнями.

"Это семь правовых текстов, которые позволят мобилизовать ресурсы для оказания военной поддержки Украине. Все говорят, что мы не выполняем наши обязательства, не делаем это вовремя. У меня есть семь правовых документов, которые ждут принятия, чтобы мобилизовать около €5 млрд военной поддержки для Украины. Эта задержка может измеряться человеческими жизнями. Это не финансовая проблема, это проблема человеческих жизней", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что существует договоренность о том, что никакие взносы Венгрии в Европейский фонд мира не направляются на военную помощь для Украины. В то же время, решения по использованию этого фонда должны приниматься по принципу консенсуса.

Боррель подчеркнул, что у любого члена ЕС могут быть причины, чтобы с чем-то не соглашаться. Однако, как сказал топ-дипломат, должна быть пропорциональность между таким беспокойством и тяжестью вопросов, которые в результате такой позиции не могут решать другие участники процесса.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Украина нуждается в оружии сейчас, а "не в следующем году".

"Мы уже имеем длительную задержку, которая имеет специфическую причину – отсутствие согласия среди стран-членов, в частности с одной из них, там, где необходимо достигать консенсуса", – добавил Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, Боррель отметил, что диктатор Путин говорит о "мирных" переговорах, в то время как его оккупационная армия начала еще одно наступление в Украине - на севере Харьковщины. Продолжая свои варварские атаки, российский президент хочет подорвать предстоящий Саммит мира в Швейцарии.