'Это просто бизнес': дружественная Россия Сербия продала Украине боеприпасов на €800 млн

Сербия, которая до сих пор симпатизирует стране-агрессору РФ, все же продала Украине боеприпасы на 800 миллионов евро с начала полномасштабной войны. Экспорт снарядов производился через третьи страны.

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Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственную оценку ситуации. Президент Сербии Александар Вучич назвал цифру, опубликованную журналистами, в целом точной.

При этом он подчеркнул, что этих объемов экспорта боеприпасов в Украину достигли не за один год, а, "возможно, за два или три года".

Вучич также заявил, что он не станет ни на сторону Украины, ни на сторону России в этой войне. Продажа нашей стране снарядов через посредников, объяснил он, это возможность для развития бизнеса Сербии и важная часть экономического возрождения.

Его страна не может экспортировать боеприпасы ни в Россию, ни в Украину, однако Белград заключал много контрактов, в том числе со США, Испанией и Чехией. "Что они с этим в конце концов сделают – это их работа", – отметил политик.

"Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы мы законно обращались со своими боеприпасами, чтобы мы их продавали. Мне нужно заботиться о своих людях, и все...У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", – сказал Вучич.

Стоит отметить, что Сербия не присоединилась к западным санкциям против России. В частности, страна сохраняет тесные взаимосвязи с Москвой, рассчитывая на то, что она заблокирует международное признание Косово, которое Белград считает своей провинцией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Сербии заявлял, что Белград "не экспортировал и не будет экспортировать" оружие ни в Украину, ни в Россию. В то же время Вучич не исключил, что сербское оружие может попасть в Украину от третьих стран.

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