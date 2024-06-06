'Это просто немыслимо': Байден заверил, что США и НАТО не покинут Украину

Президент США Джо Байден в очередной раз заверил международное сообщество в том, что США и НАТО "мощно стоят рядом с Украиной". Он подчеркнул, что союзники не откажутся от поддержки нашего государства в его борьбе против российской агрессии.

Соответствующее заявление лидер Белого дома озвучил во Франции во время празднования 80-летия высадки войск союзников на берегах Нормандии. Трансляцию речи Байдена вели на Youtube-канале "Голос Америки на украинском".

Он назвал российского диктатора Владимира Путина "тираном, который стремится властвовать" и отметил, что демократия сейчас находится под большей угрозой, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

"Не сомневайтесь, мы не подчинимся, мы не можем сдаться хулиганам, это просто немыслимо. Если мы это сделаем, свобода будет покорена, вся Европа окажется под угрозой", – сказал Байден.

"Украина потерпела вторжение тирана, и они борются с необычайным мужеством, понеся большие потери, но никогда не отступая. США, НАТО и коалиция из более чем 50 стран мощно стоят рядом с Украиной. Мы не отступим, потому что если мы это сделаем, Украину подчинят, и на этом все не закончится", – отметил американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– У президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена запланированы две встречи в ближайшую неделю. В частности, одна из них – в Нормандии.

– Президент США Джо Байден заявил, что гарантии мира для Украины не означают ее вступление в НАТО, а сам он не готов "поддержать НАТО в Украине". В миссии США при НАТО объяснили, что он имел в виду неготовность Украины по состоянию на сегодняшний день стать членом Альянса.

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