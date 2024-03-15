'Это просто ужас, бомбят без остановки': оккупант пожаловался на мощное давление ВСУ на левобережье Херсонщины. Видео

Российский оккупант пожаловался на натиск Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины. По его словам, в районе Крынок для российских военных разверзся настоящий ад, особенно допекают им дроны, с помощью которых украинские воины "бомбят без остановки".

По словам оккупанта, в его подразделении не осталось ни одного человека, которому удалось избежать хотя бы легкого ранения. Видео с рассказом захватчика появилось в сети (осторожно, видео содержит ненормативную лексику).

На опубликованных кадрах оккупант радуется тому, что наконец-то уезжает с оккупированной части Херсонщины.

"Наконец-то долгожданный день! Как мы устали от этого всего, это просто кошмар, просто кошмар… Х*хлы бомбят без остановки, нах*й. Наши, конечно, тоже въ*буют, но... Х*й победишь, бл*. Кто тут кого", – причитает захватчик.

По его словам, особую опасность для российских войск на левобережье Херсонщины представляют дроны. На их долю приходится существенная часть потерь оккупантов в живой силе.

"Это на нуле. Там башка вверх, вообще без остановки смотришь, нах*й. Я столько в небо в жизни не смотрел, сколько там. Проеб*л только вспышку - всё, тебе уже птичка в лоб скидывает нах*й. И ты уже, как минимум, "трехсотый"... Пацанов дох*я положили…28 "двухсотых", остальные все "трёхсотые". Все, до единого. Кто легко – те на передке еще, нах*й. Остальные все – по госпиталям. Моздок, Москва, дох*я какие города", – говорит захватчик.

Он очень радуется тому, что "отчаливаем, слава богу".

Напомним, несколько дней назад в Оперативном командовании "Юг" заявили, что ВСУ продолжают удерживать и расширять плацдарм на левобережье Днепра.

Войска РФ удерживают темп активной аэроразведки и давят на ВСУ артиллерийскими обстрелами. Также захватчики применяют большое количество ударных дронов разных модификаций с поражающими элементами. Но получают отпор и несут серьезные потери.