'Это публичный кейс': прокурор объяснила, почему оккупанты берут в плен украинских журналистов

В настоящее время органы прокуратуры ведут процессуальное руководство в 129 уголовных производствах по фактам военных преступлений РФ против журналистов. Из них 23 касаются фактов незаконного лишения свободы.

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Заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Украины Ирина Диденко объяснила, что обычно это публичные случаи. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Здесь своя специфика. Это, как правило, публичный кейс. И каждый случай – индивидуальный. Я лично была процессуальным руководителем по делу Рощинои (Виктория Рощина – журналистка "Украинской правды", которая была задержана россиянами в марте 2022 года. – Ред.), и это далеко не просто. Дело в том, что россияне сразу узнают, если это журналист. Меняется и риторика, и подходы", – сказала Диденко.

Она добавила, что возможный обмен таких граждан может только спровоцировать агрессора на дальнейшие задержания наших людей для выгодных обменов.

"Кого на кого менять? Украинцев на украинцев? Мы можем этим только спровоцировать агрессора, чтобы он еще больше лишал наших людей свободы и устраивал выгодные для себя обмены", – пояснила представительница Офиса генпрокурора.

В настоящее время органы прокуратуры ведут процессуальное руководство в 129 уголовных производствах по фактам военных преступлений РФ, где пострадали журналисты, и 23 из них касаются незаконного лишения свободы.

Напомним, "лидерство" по количеству преступлений против журналистов удерживают шесть регионов Украины, среди которых как частично оккупированы ныне области, так и уволены Киевщина и Харьковщина.