В Службе безопасности Украины ответили на обвинения МИД страны-агрессора в теракте под Москвой. Там подчеркнули, что особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой РФ.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что именно российского диктатора уже заждались в Гааге.

"МИД России в своих попытках апеллировать к нормам международного права, а именно к Конвенции о борьбе с терроризмом, забывают, что именно Владимир Путин объявлен в международный розыск. Именно российского президента ждут в Гаагском трибунале за то, что он похищал украинских детей", – отметили в СБУ.

На этом фоне, отмечают в ведомстве, особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне.

Кроме того, никаких доказательств причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл" в Красногорске в МИД РФ не предоставили, однако передали властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче. всех причастных к этим терактам лиц.

"Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие. Поэтому любые слова российского МИДа ничтожны. РФ на самом деле может сделать только одно стоящее заявление - на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе" оккупационных войск с украинской земли," – резюмировали в СБУ.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, Россия официально обвинила Украину в произошедшем в теракте "Крокус сити". Кроме того, они требуют ареста главы СБУ Василия Малюка.

Как писал OBOZ.UA, Илья Кива, Владлен Татарский, Захар Прилепин и другие преступники отдают кармические долги украинскому народу. По словам главы СБУ Василия Малюка, справедливое наказание догнало всех этих негодяев.

Российские пропагандисты заявляли, что на теле украинского предателя обнаружили резаную рану и гематому. Однако источники OBOZ.UA сообщили, что ликвидация этого коллаборанта и пропагандиста была уникальной спецоперацией СБУ, а преступник был застрелен из стрелкового оружия.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным настойчиво пытаются повесить теракт в Украине. Кроме самого "президента" РФ Украину в нападении на "Крокус Сити Холл" обвинили ряд депутатов госдумы, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава Совбеза РФ Николай Патрушев и его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер МИД РФ Мария Захарова и другие .

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