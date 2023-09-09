'Это Россия, ее сложно понять': в ГУР призвали дождаться подтверждения смерти Пригожина

Представители украинской разведывательной службы считают, что необходимо дождаться подтверждения смерти главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина. По их мнению, российская сторона, вероятно, может распространять фейки на эту тему.

Видео дня

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона. Он напомнил, что однажды уже была такая же историю с авиакатастрофой с участием Пригожина, однако в результате он выжил.

"Давайте подождем. Это не так-то просто... тот же самый Пригожин – тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался – ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять", – сказал Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет Пригожина. На его борту летели десять человек, все они погибли.

– В РФ официально подтвердили гибель Пригожина. Согласно заявлению Москвы, экспертиза ДНК установила личности всех десяти жертв авиакатастрофы.

– В ГУР Минобороны Украины рассказали, что у украинской разведки нет 100-процентной уверенности в гибели Пригожина. В то же время там подтверждают смерть его соратника Уткина.

– А 1 сентября Путин совершил неанонсированный визит в Тверскую область РФ, где разбился самолет Пригожина. Песков заявил, что глава Кремля якобы решил побывать на "местах предков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!