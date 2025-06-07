'Это серьезный удар, но': Игнат объяснил, как спецоперация 'Паутина' изменит тактику врага

Блестящая операция Службы безопасности Украины "Паутина", которая состоялась на аэродромах страны-агрессора, стала серьезным ударом для стратегической авиации врага. Однако россияне все еще сохраняют способность наносить ракетные удары по нашей территории.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он добавил, что последние атаки по украинским городам являются подтверждением того.

"Поражение определенного количества самолетов – это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются", – подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил: вражеская атака в ночь на 6 июня, является подтверждением того, что у оккупантов остались самолеты и ракеты, поэтому угроза обстрелов остается.

Впрочем, подчеркнул Игнат, потенциал серьезно уменьшен, поэтому это хорошие новости для Украины.

Напомним, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которая не имеет аналогов в мире. Десятками дешевых беспилотников были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации.

По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов. Во время атаки враг мог потерять не менее 40 самолетов.

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