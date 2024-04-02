'Это сложная цель': Гуменюк объяснила, почему оккупанты стали чаще использовать баллистику

Российские оккупанты для ударов по Украине все чаще используют баллистические ракеты. Запускают их из временно оккупированного Крыма.

К этим вооружениям захватчики прибегают по той причине, что баллистику украинским силам противовоздушной обороны сложнее сбивать, чем другие российские ракеты. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она рассказала, что оккупанты все чаще бьют по Украине баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Так захватчики пытаются повысить процент попаданий по объектам как вблизи линии столкновения, так и в отдаленных от фронта регионах Украины.

"Враг переключает тактику и на применение баллистики, понимая, что это сложная цель для реагирования наших сил ПВО. Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы", – объяснила Гуменюк.

Силы обороны Украины внимательно отслеживают, сколько наземных ракетных систем развернули захватчики и как они маневрируют. С этой активностью и связаны объявления воздушных тревог в нашем государстве.

Между тем, свои корабли – носители крылатых ракет – захватчики снарядили "Калибрами" и удерживают в пунктах базирования, откуда довольно быстро могут быть выведены на боевое дежурство.

"В принципе их готовность очень высока: 2-3 часа достаточно, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным атакам враг выводил подводные ракетоносители на дежурство", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Сейчас россияне в Черном море чувствуют себя довольно скованно. Однако после смены руководства Черноморского флота РФ они могут попытаться вернуть себе утраченные позиции, особенно ввиду того, что они могли накопить немалый запас "Калибров".

"Не стоит забывать, что они способны идти на достаточно коварный шаг – атаку прямо из бухты", – добавила Гуменюк.

Напомним, накануне, 1 апреля, в Минобороны показали потери оккупантов в море в марте. Судя по озвученным цифрам, месяц для вражеского флота оказался совсем плохим: Силы обороны поразили пять военных кораблей врага, один из них пошел ко дну.

Также сообщалось, что в ISW оценили, как удар по центру связи и кораблям ЧФ в Крыму повлияет на возможности России в Черном море.