Плохой месяц для флота РФ: в Минобороны показали потери оккупантов в море в марте

Силам обороны Украины в течение марта 2024 года удалось ударить по пяти военным кораблям страны-агрессора РФ. Затонул один из них, четыре получили урон.

Инфографику обнародовала пресс-служба Министерства обороны нашей страны в Twitter (X) в последний день месяца. "Март оказался плохим месяцем для российского Черноморского флота", – пошутили в ведомстве.

5-го числа надводные беспилотники Magura V5 атаковали вражеский сторожевой корабль "Сергей Котов". У него повреждены корма, правый и левый борты.

24-го числа Воздушные силы Украины успешно нанесли удары по большим десантным кораблям "Ямал", "Азов", "Константин Ольшанский" и разведывательному кораблю "Иван Хурс" во временно оккупированном Севастополе (АР Крым).

"Российский Черноморский флот продолжает страдать. Отличная работа украинских воинов", – подчеркнули в МО.

Как писал OBOZ.UA:

– Британская разведка считает, что командование ЧФ РФ нашло способ защиты своих объектов от атак украинских морских дронов. Оккупанты пытаются повысить шансы российских судов на "выживание", заграждая баржами проходы к портам.

– Ранее в разведке Соединенного Королевства отметили, что Россия решила создать новую "днепровскую речную флотилию", чтобы помешать операциям Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины. Однако российские корабли будут уязвимы для морских дронов, отметили в ведомстве.

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