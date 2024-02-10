'Это справедливость, так и должно быть': в ГУР прокомментировали удары по российским НПЗ

Взрывы и пожары на объектах российского военно-промышленного комплекса будут продолжаться. Это же касается и нефтеперерабатывающих заводов, которых в России достаточно. Все эти объекты вносят свой вклад в армию окупантов, поэтому их уничтожение – это справедливость и она должна торжествовать.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 9 февраля. Он прокомментировал ночную атаку по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России.

Юсов прямо не подтвердил, что российские Ильский и Афипский НПЗ были поражены именно украинскими дронами. Но он четко дал понять, что это – возмездие, и оно будет продолжаться.

"Тот, кто с мечом пришел к нам, от меча и будет страдать. Это касается всех объектов - военных, а также других, которые задействованы в поддержке оккупационного корпуса и военно-промышленного комплекса воюющей против Украины страны", – сказал он. Юсов.

Он подчеркнул, что "бавовна" будет продолжаться и дальше, и на море, и на суше, в разных местах на территории государства-агрессора.

По словам Юсова, столь мощные пожары и взрывы на российских НПЗ – это справедливость, и так должно быть.

"Да, это продолжается – бавовна, грохот в разных местах, на море и на суше, в совершенно разных точках государства-агрессора. Это справедливость и она будет продолжаться. Так и должно быть", – заявил представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, беспилотники СБУ в ночь на 9 февраля ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России – Ильском и Афипском. На первом возник мощный пожар и была поражена установка первичной переработки нефти мощностью 3,6 млн. тонн в год. По Афипскому НПЗ беспилотники также метко отработали.

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