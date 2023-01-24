'Это срочно': Столтенберг призвал страны НАТО предоставить Украине тяжелое вооружение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены блока помочь Украине тяжелым вооружением для борьбы с полномасштабным вторжением России. Он подчеркнул, что этот вопрос не ждет, оружие украинской армии необходимо срочно.

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Его слова в понедельник, 23 января, процитировало издание Spiegel. Генсек убежден: Запад обязан предоставить Киеву больше военной помощи.

По его словам, с начала полномасштабной войны, начатой Россией в Украине, в Североатлантическом альянсе наблюдается "беспрецедентный уровень поддержки". Он отверг слухи о якобы расколе в блоке.

"Мой месседж состоит в том, что партнеры должны поставлять больше тяжелого вооружения и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно", – подчеркнул Столтенберг.

После последней встречи в формате "Рамштайн", где было объявлено о новой помощи для Украины, генсек НАТО сказал, что сотни единиц новой бронетехники, боевых машин пехоты и боевых танков будут иметь для ВСУ огромное значение.

По его словам, новая помощь не только позволит украинцам обороняться, но и позволит начать собственные наступательные операции, чтобы вернуть оккупированные Россией территории.

Он также дал понять, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что решение Германии о поставках немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону.

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