'Это то, чего Россия хочет больше всего': Ходжес назвал территорию, которая является решающей в войне против Украины

Экс-командующий сил США в Европе, генерал Бен Ходжес убежден, что временно оккупированный войсками России Крым является "решающей территорией" в войне РФ против Украины. По его словам, незаконно построенный Керченский мост, который соединяет Крым с РФ через Керченский пролив, должен оставаться важной целью для Сил обороны Украины.

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Об этом американский генерал сказал в интервью "Апострофу". По его убеждению, для россиян Крым остается важнейшей из захваченных территорий, потому что это позволяет им доминировать в Черном море.

"Чего мы не знаем, так это того, какое место он занимает в приоритетах Генерального штаба. Я все еще считаю, что Крым является решающей территорией в этой войне. Это то, чего Россия хочет больше всего, потому что это позволяет ей доминировать в Черном море. Поэтому, если Украина сможет лишить Россию возможности использовать Крым, это будет большим плюсом", – считает Ходжес.

По его мнению, Украине нужно сделать Крымский мост непригодным для использования, что приведет к изоляции полуострова. Контроль над полуостровом Киеву нужен в первую очередь в экономическом плане.

"Я считаю, Украина вернет контроль над полуостровом, потому что для долгосрочного восстановления украинской экономики это необходимо. Без Крыма Украина не будет иметь доступа к исключительной экономической зоне и всего остального. Поэтому я считаю, что с долгосрочной перспективы возвращение контроля над Крымом все еще важно", – отметил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа подтвердил, что Керченский мост, который соединяет временно оккупированный Крым с территорией России, продолжает оставаться важной целью для Сил обороны Украины. Он отметил, что ключом к успеху является информационная тишина.

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