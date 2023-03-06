Это то, чего враг больше всего боится: Маляр назвала две главные цели информационной войны Кремля против Украины

Россия не прекращает свои атаки против Украины на информационном фронте. На этом направлении главными целями Москвы является дискредитация нашей страны перед западными партнерами и срыв мобилизации.

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О том, на чем больше всего сосредоточили свое информационное оружие россияне, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия и срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", – подчеркнула Маляр.

По словам замминистра обороны, такая нацеленность врага имеет свое объяснение.

" Ведь оружие и люди, которые его применяют, – это то чего враг больше всего боится ", – подчеркнула она.

Маляр объяснила, что первая цель – дискредитация Украины как получателя оружия – ориентирована на западного потребителя информации. А вторая – срыв мобилизации – на каждого украинца.

Поэтому, прежде чем паниковать, прочитав очередную информацию из неофициальных источников, нужно проверить ее достоверность, подчеркнула чиновница.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопросы – "какая цель распространения такой информации", – советует Анна Маляр.

Напомним, Анна Маляр в эфире национального телемарафона заявила, что в Кремле больше всего боятся того, что западные союзники передадут в Украину все оружие, которое они пообещали.

Как сообщал OBOZREVATEL, к проведению ИПСО против Украины привлечены ГРУ, ФСБ и троллей Пригожина. О том, как действуют враждебные подразделения информационной борьбы, кем руководствуются и каковы их главные цели, рассказал полковник ВСУ Тарас Дзюба.