'Это уникальный самолет': Коваленко объяснил, что означает для России потеря самолета А-50

А-50 является редким и уникальным самолетом в составе воздушно-космических сил РФ, выполнявшим ряд важных функций. Для России это серьезная потеря, и чем меньше таких самолетов будет на вооружении у врага, тем менее эффективна работа всех родов российских войск.

Об этом в комментарии для OBOZ.UA заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что без участия такого самолета, как А-50, враг не может эффективно наносить удары по территории Украины.

Так, по словам эксперта, оборонные задачи самолета А-50 заключались в том, что он предупреждал о пусках ракет и взлете тактической авиации с территории Украины.

"Он полностью оповещал российские войска о ситуации в воздушном пространстве Украины, ее авиационных компонентах и ракетных компонентах. То есть взлетает Су-24, соответственно он фиксируется, запускаются Storm Shadow или Scalp это фиксируется и сразу передается информация", – отметил Коваленко.

Кроме этого, у этого самолета было свойство расширения дальности поражения комплексами С-400 по воздушным объектам.

В наступательном плане самолеты А-50 обеспечивают дополнительное целеуказание для нанесения ударов ракетами.

"Я не удивлен, что с 23 на 24 февраля не произошло каких-либо масштабных ракетных ударов именно по той причине, что они отозвали всю свою авиацию с воздушного пространства, а сам А-50 был сбит. Без этих самолетов эффективно наносить удары по Украине россияне просто не смогут", – подчеркнул эксперт.

По словам Коваленко, это уникальный самолет еще и потому, что Россия не может его самостоятельно производить.

"Его производства нет на территории РФ, кроме того, их очень сложно ремонтировать. В Беларуси когда был поврежден один из этих самолетов, а именно его радиолокационная станция "Шмель", они до сих пор его не починили. Там были незначительные поражения этой станции, но в России просто нет на сегодняшний день технологической возможности ее восстановить", – заявил он.

К тому же кроме самолета не менее ценны были и его пилоты. Поскольку на подготовку одного уходит более десяти лет.

"Пилоты это самое ценное на этом самолете, ведь для тактической авиации, для того же Су-35 или Су-34 более, или менее подготовить пилота, который знал бы свое дело – это от 5 до 10 лет. На такую авиацию как А-50 – это вообще уникальная каста пилотов, которых с улицы не возьмешь, и подготовка которых занимает более 10 лет, а ее стоимость просто колоссальна, поэтому "цена" экипажа из 10 человек составляет примерно столько же как и сам самолет, он столь же уникален. А потеря самолета и экипажа – это двойной удар", – подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что чем меньше таких самолетов будет на вооружении в России, тем менее эффективна работа всех родов российских войск.

Как сообщили ранее в ГУР, ценный для врага самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 мог быть уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса С-200.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и воздушных сил. Перед началом полномасштабного вторжения в России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.