"Это важно для защиты территориальных вод": Литва передала радиолокационное оборудование для ВМС Украины

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получили новую партию военной помощи. Литва передала им комплекты радиолокационного оборудования.

Объявление об этом Министерство обороны дружеской страны сделало в среду, 27 сентября. Фотографию грузовика с запакованным в ящики оборудованием пресс-служба опубликовала в Twitter.

"Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. Вооруженные силы Литвы передали свои радиолокационные системы ВМС Украины", – сказано в посте.

В ведомстве отметили, что эти радиолокационные системы предназначены для обеспечения наблюдения за морем и развития возможностей осведомленности о морской обстановке. Что именно это за оборудование, не раскрывается.

Министр обороны республики Арвидас Анушаускас отметил, что так ВМС ВСУ будут "лучше понимать ситуацию". Помощь оказали по запросу Киева.

"Это важно и для защиты территориальных вод [Украины], и для обеспечения безопасности собственных граждан", – заявил литовский политик.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр иностранных дел Республики Литва Габриэлюс Ландсбергис заявил, что союзники Киева должны обеспечить победу Украины в войне против России. Он предупредил, что "пока Украина не победит, никто не будет в безопасности".

– 19 сентября после очередного заседания "Рамштайна" стало известно, что Литва передаст нашему государству новый пакет военной помощи. В него вошли системы подрыва, радары морского наблюдения, боеприпасы для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

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